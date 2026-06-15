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Hud
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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我的宗族啊！如果我驱逐他们，那末，谁能保护我不受真主的惩罚？你们怎么不觉悟呢？
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیَـٰقَوۡمِ مَن یَنصُرُنِی﴾ يَمْنَعنِي ﴿مِنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ عَذَابه ﴿إِن طَرَدتُّهُمۡۚ﴾ أَيْ لَا نَاصِر لِي ﴿أَفَلَا﴾ فَهَلَّا ﴿تَذَّكَّرُونَ ٣٠﴾ بِإِدْغَامِ التَّاء الثَّانِيَة فِي الْأَصْل فِي الذَّال تَتَّعِظُونَ