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Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 2
Hud
2
11:2
الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير ٢
أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌۭ وَبَشِيرٌۭ ٢
أَلَّا
ﲐ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
ٱللَّهَۚ
ﲓﲔ
إِنَّنِي
ﲕ
لَكُم
ﲖ
مِّنۡهُ
ﲗ
نَذِيرٞ
ﲘ
وَبَشِيرٞ
ﲙ
٢
ﲚ
（你说）：你们只应当崇拜真主，我确是奉他的命来警告你们，并向你们报喜的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。