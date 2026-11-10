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Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 18
Hud
18
11:18
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولايك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هاولاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ١٨
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰدُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٨
وَمَنۡ
ﲴ
أَظۡلَمُ
ﲵ
مِمَّنِ
ﲶ
ٱفۡتَرَىٰ
ﲷ
عَلَى
ﲸ
ٱللَّهِ
ﲹ
كَذِبًاۚ
ﲺﲻ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲼ
يُعۡرَضُونَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
رَبِّهِمۡ
ﲿ
وَيَقُولُ
ﳀ
ٱلۡأَشۡهَٰدُ
ﳁ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَذَبُواْ
ﳄ
عَلَىٰ
ﳅ
رَبِّهِمۡۚ
ﳆﳇ
أَلَا
ﳈ
لَعۡنَةُ
ﳉ
ٱللَّهِ
ﳊ
عَلَى
ﳋ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳌ
١٨
ﳍ
假借真主的名义而造谣的人，谁比他们还不义呢？这等人将受他们的主的检阅，而见证者们将来要说：这些人是假借他们的主的名义造谣的。真的，真主的诅咒是要加于不义的人们的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。