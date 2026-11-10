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Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 13
Hud
13
11:13
ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ١٣
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍۢ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَـٰتٍۢ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٣
أَمۡ
ﱁ
يَقُولُونَ
ﱂ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﱃﱄ
قُلۡ
ﱅ
فَأۡتُواْ
ﱆ
بِعَشۡرِ
ﱇ
سُوَرٖ
ﱈ
مِّثۡلِهِۦ
ﱉ
مُفۡتَرَيَٰتٖ
ﱊ
وَٱدۡعُواْ
ﱋ
مَنِ
ﱌ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﱍ
مِّن
ﱎ
دُونِ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
إِن
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
صَٰدِقِينَ
ﱓ
١٣
ﱔ
难道他们说他捏造经典吗？你说：你们试拟作十章吧。你们应当舍真主而祈祷你们所能祈祷的，倘若你们是诚实的人。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。