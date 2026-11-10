{ قورئان تەحەددای كافران دەكات} [ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ] یاخود ئهڵێن: ئهم قورئانهت لهلایهن خۆتهوه ههڵبهستووهو قسهی خوای گهوره نیه [ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر ڕاست ئهكهن ئێوهش ده سوورهت هاوشێوهی قورئان بێنن [ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣) ] وه جگه له خوای گهوره كێیشتان مهبهسته له دۆستهكانی خۆتان بانگیان بكهن بۆ ئهوهی یارمهتیتان بدهن لهسهر هێنانهوهی ده سوورهتی بچووك وهكو سوورهتهكانی قورئان ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن لهوهی كه ئهڵێن: ئهم قورئانه كهلام و فهرموودهی خوای گهوره نیهو قسهی منه.