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经注: Hud 11:123
Hud
123
11:123
ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ١٢٣
وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٢٣
وَلِلَّهِ
ﲀ
غَيۡبُ
ﲁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲃ
وَإِلَيۡهِ
ﲄ
يُرۡجَعُ
ﲅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲆ
كُلُّهُۥ
ﲇ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﲈ
وَتَوَكَّلۡ
ﲉ
عَلَيۡهِۚ
ﲊﲋ
وَمَا
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
بِغَٰفِلٍ
ﲎ
عَمَّا
ﲏ
تَعۡمَلُونَ
ﲐ
١٢٣
ﲑ
天地的幽玄只是真主的，一切事情只归他，故你应当崇拜他，应当信赖他。你的主绝不忽视你们的行为。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلِلَّهِ غَیۡبُ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ أَيْ عِلْم مَا غَابَ فِيهِمَا ﴿وَإِلَیۡهِ یَرۡجِعُ﴾ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَعُود وَلِلْمَفْعُولِ يُرَدّ ﴿ٱلۡأَمۡرُ كُلُّهُۥ﴾ فَيَنْتَقِم مِمَّنْ عَصَى ﴿فَٱعۡبُدۡهُ﴾ وَحْده ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَیۡهِۚ﴾ ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيك ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا یَعۡمَلُونَ ١٢٣﴾ وإنما يؤخرهم وفي قراءة بالفوقانية