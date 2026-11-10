登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 12
Hud
12
11:12
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
فَلَعَلَّكَ
ﲳ
تَارِكُۢ
ﲴ
بَعۡضَ
ﲵ
مَا
ﲶ
يُوحَىٰٓ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
وَضَآئِقُۢ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
صَدۡرُكَ
ﲻ
أَن
ﲼ
يَقُولُواْ
ﲽ
لَوۡلَآ
ﲾ
أُنزِلَ
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
كَنزٌ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
جَآءَ
ﳃ
مَعَهُۥ
ﳄ
مَلَكٌۚ
ﳅﳆ
إِنَّمَآ
ﳇ
أَنتَ
ﳈ
نَذِيرٞۚ
ﳉﳊ
وَٱللَّهُ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
كُلِّ
ﳍ
شَيۡءٖ
ﳎ
وَكِيلٌ
ﳏ
١٢
ﳐ
你或许不肯传达你所受的部分启示，而且因之而烦闷，因为恐怕他们说：为什么，或有一个天神与他一道来临呢？你只是一个警告者，真主是监护万物的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。