登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 11
Hud
11
11:11
الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولايك لهم مغفرة واجر كبير ١١
إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ١١
إِلَّا
ﲨ
ٱلَّذِينَ
ﲩ
صَبَرُواْ
ﲪ
وَعَمِلُواْ
ﲫ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲬ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲭ
لَهُم
ﲮ
مَّغۡفِرَةٞ
ﲯ
وَأَجۡرٞ
ﲰ
كَبِيرٞ
ﲱ
١١
ﲲ
但坚忍而且行善的人们，将蒙饶恕，并受重大的报酬。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。