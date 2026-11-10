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Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 10
Hud
10
11:10
ولين اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السييات عني انه لفرح فخور ١٠
وَلَئِنْ أَذَقْنَـٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّـَٔاتُ عَنِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ لَفَرِحٌۭ فَخُورٌ ١٠
وَلَئِنۡ
ﲙ
أَذَقۡنَٰهُ
ﲚ
نَعۡمَآءَ
ﲛ
بَعۡدَ
ﲜ
ضَرَّآءَ
ﲝ
مَسَّتۡهُ
ﲞ
لَيَقُولَنَّ
ﲟ
ذَهَبَ
ﲠ
ٱلسَّيِّـَٔاتُ
ﲡ
عَنِّيٓۚ
ﲢﲣ
إِنَّهُۥ
ﲤ
لَفَرِحٞ
ﲥ
فَخُورٌ
ﲦ
١٠
ﲧ
在遭遇艰难之后，如果我使他尝试幸福，他必定说：灾害已脱离我了。他必定欣喜而且自夸。
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Tafsir Fathul Majid
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