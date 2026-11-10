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Tafsir Fathul Majid 经注： Hud 阿雅 1
Hud
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرۚ
ﲄﲅ
كِتَٰبٌ
ﲆ
أُحۡكِمَتۡ
ﲇ
ءَايَٰتُهُۥ
ﲈ
ثُمَّ
ﲉ
فُصِّلَتۡ
ﲊ
مِن
ﲋ
لَّدُنۡ
ﲌ
حَكِيمٍ
ﲍ
خَبِيرٍ
ﲎ
١
ﲏ
艾列弗，俩目，拉仪。这是一部节义精确而且详明的经典。是从至睿的、彻知的主降示的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。