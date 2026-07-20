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Al-Ahzab
54
33:54
ان تبدوا شييا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما ٥٤
إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًۭا ٥٤
إِن
تُبۡدُواْ
شَيۡـًٔا
أَوۡ
تُخۡفُوهُ
فَإِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
بِكُلِّ
شَيۡءٍ
عَلِيمٗا
٥٤
如果你们要表白什么，或隐匿什么，（真主总是知道的），因为真主确是全知万物的。
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