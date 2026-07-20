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Al-Ahzab
52
33:52
لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ٥٢
لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ رَّقِيبًۭا ٥٢
لَّا
يَحِلُّ
لَكَ
ٱلنِّسَآءُ
مِنۢ
بَعۡدُ
وَلَآ
أَن
تَبَدَّلَ
بِهِنَّ
مِنۡ
أَزۡوَٰجٖ
وَلَوۡ
أَعۡجَبَكَ
حُسۡنُهُنَّ
إِلَّا
مَا
مَلَكَتۡ
يَمِينُكَۗ
وَكَانَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
كُلِّ
شَيۡءٖ
رَّقِيبٗا
٥٢
以后不准你再娶妇女，也不准你以她们换掉别的妻子，即使你羡慕她们的美貌，除非是你的奴婢。真主是监视万物的。
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
Beenish Ameen
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参考
节 33:52
Does Islam favor men over women?
Are women just a means for men’s pleasure?
Why do men get to choose who they marry, but women don’t?
Why do verses like Surah Al-Ahzab 51–52 give men so much choice?
Is the heart wrong for loving someone else even if you’re engaged to another?
These are hard questions. You’re not alone in thinking them. But the truth lies deeper—within context, compassion, and trust in Allah’s wisdom.
Surah Al-Ahzab verses 51–52...
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