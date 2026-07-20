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Al-Ahzab
26
33:26
وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ٢٦
وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًۭا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًۭا ٢٦
وَأَنزَلَ
ٱلَّذِينَ
ظَٰهَرُوهُم
مِّنۡ
أَهۡلِ
ٱلۡكِتَٰبِ
مِن
صَيَاصِيهِمۡ
وَقَذَفَ
فِي
قُلُوبِهِمُ
ٱلرُّعۡبَ
فَرِيقٗا
تَقۡتُلُونَ
وَتَأۡسِرُونَ
فَرِيقٗا
٢٦
他曾使帮助他们的那些信奉天经者，从自己的堡垒上下来，并且把恐怖投在他们心里，你们杀戮一部分，俘虏一部分。
经注
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答案
基拉特
圣训
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
Razia Zahra
跟随
4年前
·
参考
节 2:155, 33:21-27
In the Name of Allah the Most Gracious, the Kind,
We have been told that we will be subject to trials and tribulations through different ways.
Whilst, we do not have a choice with many of the trials that we are or will be subject to, we do have a choice on how we will face a trial.
Many rocks will crack under pressure. Yet a few rocks that will be immersed under extreme heat and pressure will show resilience during the catastrophic climate wi...
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