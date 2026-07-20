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Al-Ahzab
13
33:13
واذ قالت طايفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ١٣
وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌۭ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًۭا ١٣
وَإِذۡ
قَالَت
طَّآئِفَةٞ
مِّنۡهُمۡ
يَٰٓأَهۡلَ
يَثۡرِبَ
لَا
مُقَامَ
لَكُمۡ
فَٱرۡجِعُواْۚ
وَيَسۡتَـٔۡذِنُ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمُ
ٱلنَّبِيَّ
يَقُولُونَ
إِنَّ
بُيُوتَنَا
عَوۡرَةٞ
وَمَا
هِيَ
بِعَوۡرَةٍۖ
إِن
يُرِيدُونَ
إِلَّا
فِرَارٗا
١٣
当时，他们中的一派人说：叶斯里卜人啊，你们不必在这里逗留了。你们回家去吧！他们中的一派人，向先知告假说：我们的房屋，确是破烂的。其实他们的房屋并不是破烂的，他们要想逃走。
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参悟
这些参悟不代表 Quran.com 的观点，不应断章取义
tareq abed
跟随
8年前
·
参考
节 33:13, 37:27-32
One lesson to draw from is that those who leave the obedience of Allah will not rest until they take those who are on his obedience them. The hypprocrites here couldnt stop at retreating until they tried to convince the companions to retreat with them. Maybe to justify their own cowardice or maybe because misery loves company. Allah mentions in Saffat their admission , 'we misled you because we ourselves were misled '. So never let someone who ...
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