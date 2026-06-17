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As-Saffat
8
37:8
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
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他们不得窃听上界的众天神，他们自各方被射击，
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿لَّا یَسۡمَعُونَ﴾ أَيْ الشَّيَاطِين مُسْتَأْنَف وَسَمَاعهمْ هُوَ فِي الْمَعْنَى الْمَحْفُوظ عَنْهُ ﴿إِلَى ٱلۡمَلَإِ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾ الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء وَعُدِّيَ السَّمَاع بِإِلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْإِصْغَاء وَفِي قِرَاءَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم وَالسِّين أَصْله يَتَسَمَّعُونَ أُدْغِمَتْ التَّاء فِي السِّين ﴿وَیُقۡذَفُونَ﴾ أَيْ الشَّيَاطِين بِالشُّهُبِ ﴿مِن كُلِّ جَانِبࣲ ٨﴾ مِنْ آفاق السماء