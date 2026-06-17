登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
7
37:7
وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
ﱢ
我对一切叛逆的恶魔保护它，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسمان پارێزراوه له شهیتان } [
وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧)
] وه بهو ئهستێرانه پاراستویشمانه له ههموو شهیتانێكی سهركهش و دهرچوو له گوێڕایهڵی خوای گهوره، كه بیانهوێت ههواڵى ئاسمان بدزن و بۆ فاڵچى و جادووگهرانى بێنن ئهوا بهو ئهستێرانه لێیان دهدرێت و دهسوتێنرێن.