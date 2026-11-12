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Tafsir Fathul Majid 经注： As-Saffat 阿雅 177
As-Saffat
177
37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧
فَإِذَا
ﲹ
نَزَلَ
ﲺ
بِسَاحَتِهِمۡ
ﲻ
فَسَآءَ
ﲼ
صَبَاحُ
ﲽ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲾ
١٧٧
ﲿ
我的刑罚一旦降于他们的庭院的时候，被警告者的早晨，真恶劣呀！
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。