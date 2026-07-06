登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
165
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَإِنَّا
لَنَحۡنُ
ٱلصَّآفُّونَ
١٦٥
我们必定是排班的，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥)
] وه ئێمه ههموومان پۆل پۆل ڕاوهستاوین له ئاسمان عیبادهتی خوای گهوره ئهكهین ههروهكو چۆن باوهڕدارانیش له نوێژهكاندا پۆل پۆل ڕائهوهستن و عیبادهتی خوای گهوره ئهكهن.