登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
16
37:16
ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦
أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦
ﲞ
ﲟ
ﲠ
ﲡ
ﲢ
ﲣ
ﲤ
ﲥ
难道我们死后，已变为尘土和朽骨的时候，必定复活吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
37:15至37:17节的经注
وقالوا:
ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيِّن. أإذا متنا وصِرْنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء، أو يُبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟