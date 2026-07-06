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As-Saffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
ﱔ
ﱕ
ﱖ
ﱗ
ﱘﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
他们妄言他与精灵之间，有姻亲关系。精灵确已知道他们将被拘禁
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