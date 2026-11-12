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Tafsir Fathul Majid 经注： As-Saffat 阿雅 150
As-Saffat
150
37:150
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
أَمۡ
ﲻ
خَلَقۡنَا
ﲼ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
ﲽ
إِنَٰثٗا
ﲾ
وَهُمۡ
ﲿ
شَٰهِدُونَ
ﳀ
١٥٠
ﳁ
还是我曾将众天神造成女性的，他们曾眼见我的创造呢？
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Tafsir Fathul Majid
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