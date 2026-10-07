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Tafsir Fathul Majid 经注： Yusuf 阿雅 99
Yusuf
99
12:99
فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ٩٩
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ٩٩
فَلَمَّا
ﱫ
دَخَلُواْ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
يُوسُفَ
ﱮ
ءَاوَىٰٓ
ﱯ
إِلَيۡهِ
ﱰ
أَبَوَيۡهِ
ﱱ
وَقَالَ
ﱲ
ٱدۡخُلُواْ
ﱳ
مِصۡرَ
ﱴ
إِن
ﱵ
شَآءَ
ﱶ
ٱللَّهُ
ﱷ
ءَامِنِينَ
ﱸ
٩٩
ﱹ
当他们进去见优素福的时候，他拥抱他的双亲，他说：你们平安地进挨及吧！如果真主意欲。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。