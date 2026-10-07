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Tafsir Fathul Majid 经注： Yusuf 阿雅 92
Yusuf
92
12:92
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ٩٢
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٩٢
قَالَ
ﲞ
لَا
ﲟ
تَثۡرِيبَ
ﲠ
عَلَيۡكُمُ
ﲡ
ٱلۡيَوۡمَۖ
ﲢﲣ
يَغۡفِرُ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
لَكُمۡۖ
ﲦﲧ
وَهُوَ
ﲨ
أَرۡحَمُ
ﲩ
ٱلرَّٰحِمِينَ
ﲪ
٩٢
ﲫ
他说：今天对你们毫无谴责，但愿真主饶恕你们。他是最慈爱的。
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