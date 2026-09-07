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经注: Yusuf 12:91
Yusuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
ﲔ
تَٱللَّهِ
ﲕ
لَقَدۡ
ﲖ
ءَاثَرَكَ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
عَلَيۡنَا
ﲙ
وَإِن
ﲚ
كُنَّا
ﲛ
لَخَٰطِـِٔينَ
ﲜ
٩١
ﲝ
他们说：指真主发誓，真主确已从我们当中拣选了你。从前，我们确是有罪的。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakasema, «Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu amekutukuza juu yetu na Amekufanya bora kwa elimu, upole na utukufu, ingawa sisi ni wakosa kwa yale tuliyokufanyia wewe na ndugu yako kwa kukusudia.»