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经注: Yusuf 12:90
Yusuf
90
12:90
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوٓاْ
ﱹ
أَءِنَّكَ
ﱺ
لَأَنتَ
ﱻ
يُوسُفُۖ
ﱼﱽ
قَالَ
ﱾ
أَنَا۠
ﱿ
يُوسُفُ
ﲀ
وَهَٰذَآ
ﲁ
أَخِيۖ
ﲂﲃ
قَدۡ
ﲄ
مَنَّ
ﲅ
ٱللَّهُ
ﲆ
عَلَيۡنَآۖ
ﲇﲈ
إِنَّهُۥ
ﲉ
مَن
ﲊ
يَتَّقِ
ﲋ
وَيَصۡبِرۡ
ﲌ
فَإِنَّ
ﲍ
ٱللَّهَ
ﲎ
لَا
ﲏ
يُضِيعُ
ﲐ
أَجۡرَ
ﲑ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲒ
٩٠
ﲓ
他们说：怎么，你呀！真是优素福吗？他说：我是优素福，这是我弟弟，真主确已降恩给我们。谁敬畏而且坚忍，（谁必受报酬），因为真主必不使行善者徒劳无酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。