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经注: Yusuf 12:90
Yusuf
90
12:90
قالوا اانك لانت يوسف قال انا يوسف وهاذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ٩٠
قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٩٠
قَالُوٓاْ
ﱹ
أَءِنَّكَ
ﱺ
لَأَنتَ
ﱻ
يُوسُفُۖ
ﱼﱽ
قَالَ
ﱾ
أَنَا۠
ﱿ
يُوسُفُ
ﲀ
وَهَٰذَآ
ﲁ
أَخِيۖ
ﲂﲃ
قَدۡ
ﲄ
مَنَّ
ﲅ
ٱللَّهُ
ﲆ
عَلَيۡنَآۖ
ﲇﲈ
إِنَّهُۥ
ﲉ
مَن
ﲊ
يَتَّقِ
ﲋ
وَيَصۡبِرۡ
ﲌ
فَإِنَّ
ﲍ
ٱللَّهَ
ﲎ
لَا
ﲏ
يُضِيعُ
ﲐ
أَجۡرَ
ﲑ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲒ
٩٠
ﲓ
他们说：怎么，你呀！真是优素福吗？他说：我是优素福，这是我弟弟，真主确已降恩给我们。谁敬畏而且坚忍，（谁必受报酬），因为真主必不使行善者徒劳无酬。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakasema, «Je, kwa kweli wewe ni Yūsuf?»Akasema, «Ndio. Mimi ni Yūsuf na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu Ametukirimu, akatukusanya pamoja baada ya kupambanukana. Hakika Mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akavumilia shida, Mwenyezi Mungu hamuondolei malipo ya wema wake, Hakika atamlipa malipo mema zaidi.»