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经注: Yusuf 12:89
Yusuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
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فَعَلۡتُم
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بِيُوسُفَ
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وَأَخِيهِ
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إِذۡ
ﱵ
أَنتُمۡ
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جَٰهِلُونَ
ﱷ
٨٩
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他说：你们知道吗？当你们是愚昧的时候，你们是怎样对待优素福和他弟弟 的呢？
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Tafseer Jalalayn
ثُمَّ ﴿قَالَ﴾ لَهُمْ تَوْبِيخًا ﴿هَلۡ عَلِمۡتُم مَّا فَعَلۡتُم بِیُوسُفَ﴾ مِنْ الضَّرْب وَالْبَيْع وَغَيْر ذَلِكَ ﴿وَأَخِیهِ﴾ مِنْ هَضْمكُمْ لَهُ بَعْد فِرَاق أَخِيهِ ﴿إِذۡ أَنتُمۡ جَـٰهِلُونَ ٨٩﴾ ما يؤول إلَيْهِ أَمْر يُوسُف