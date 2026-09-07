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经注: Yusuf 12:89
Yusuf
89
12:89
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون ٨٩
قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَـٰهِلُونَ ٨٩
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فَعَلۡتُم
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وَأَخِيهِ
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إِذۡ
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أَنتُمۡ
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جَٰهِلُونَ
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٨٩
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他说：你们知道吗？当你们是愚昧的时候，你们是怎样对待优素福和他弟弟 的呢？
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فلما انتهى الأمر، وبلغ أشده، رقَّ لهم يوسف رقَّة شديدة، وعرَّفهم بنفسه، وعاتبهم.
{ قال هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ }
أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه،
فلعله والله أعلم قولهم:
{ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ }
أو أن الحادث الذي فرَّق بينه وبين أبيه، هم السبب فيه، والأصل الموجب له.
{ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ }
وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم، أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم.