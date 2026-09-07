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经注: Yusuf 12:88
Yusuf
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
ﱗ
دَخَلُواْ
ﱘ
عَلَيۡهِ
ﱙ
قَالُواْ
ﱚ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱛ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱜ
مَسَّنَا
ﱝ
وَأَهۡلَنَا
ﱞ
ٱلضُّرُّ
ﱟ
وَجِئۡنَا
ﱠ
بِبِضَٰعَةٖ
ﱡ
مُّزۡجَىٰةٖ
ﱢ
فَأَوۡفِ
ﱣ
لَنَا
ﱤ
ٱلۡكَيۡلَ
ﱥ
وَتَصَدَّقۡ
ﱦ
عَلَيۡنَآۖ
ﱧﱨ
إِنَّ
ﱩ
ٱللَّهَ
ﱪ
يَجۡزِي
ﱫ
ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
ﱬ
٨٨
ﱭ
当他们进去见优素福的时候，他们说：权贵啊！我们和我们的眷属遭遇了灾害，只带来了一点劣质财物，请你给我们足量的粮食，请你施舍给我们。真主一定会报酬施舍者。
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﴿فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَیۡهِ قَالُوا۟ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهۡلَنَا ٱلضُّرُّ﴾ الْجُوع ﴿وَجِئۡنَا بِبِضَـٰعَةࣲ مُّزۡجَىٰةࣲ﴾ مَدْفُوعَة يَدْفَعهَا كُلّ مَنْ رَآهَا لِرَدَاءَتِهَا وَكَانَتْ دَرَاهِم زُيُوفًا أَوْ غَيْرهَا ﴿فَأَوۡفِ﴾ أَتِمَّ ﴿لَنَا ٱلۡكَیۡلَ وَتَصَدَّقۡ عَلَیۡنَاۤۖ﴾ بِالْمُسَامَحَةِ عَنْ رَدَاءَة بِضَاعَتنَا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَجۡزِی ٱلۡمُتَصَدِّقِینَ ٨٨﴾ يُثِيبهُمْ فَرَقَّ لَهُمْ وَأَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَة وَرَفَعَ الْحِجَاب بَيْنه وَبَيْنهمْ