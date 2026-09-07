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经注: Yusuf 12:87
Yusuf
87
12:87
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٨٧
يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٧
يَٰبَنِيَّ
ﱁ
ٱذۡهَبُواْ
ﱂ
فَتَحَسَّسُواْ
ﱃ
مِن
ﱄ
يُوسُفَ
ﱅ
وَأَخِيهِ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تَاْيۡـَٔسُواْ
ﱈ
مِن
ﱉ
رَّوۡحِ
ﱊ
ٱللَّهِۖ
ﱋﱌ
إِنَّهُۥ
ﱍ
لَا
ﱎ
يَاْيۡـَٔسُ
ﱏ
مِن
ﱐ
رَّوۡحِ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
إِلَّا
ﱓ
ٱلۡقَوۡمُ
ﱔ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱕ
٨٧
ﱖ
他说：我的孩子们！你们去打听优素福和他弟弟的消息吧。你们不要绝望于真主的慈恩，只有不信道的人们才绝望于真主的慈恩。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。