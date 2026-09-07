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经注: Yusuf 12:86
Yusuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
ﳇ
إِنَّمَآ
ﳈ
أَشۡكُواْ
ﳉ
بَثِّي
ﳊ
وَحُزۡنِيٓ
ﳋ
إِلَى
ﳌ
ٱللَّهِ
ﳍ
وَأَعۡلَمُ
ﳎ
مِنَ
ﳏ
ٱللَّهِ
ﳐ
مَا
ﳑ
لَا
ﳒ
تَعۡلَمُونَ
ﳓ
٨٦
ﳔ
他说：我只向真主诉说我的忧伤，我从真主那里知道你们所不知道的。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ لَهُمْ ﴿إِنَّمَاۤ أَشۡكُوا۟ بَثِّی﴾ هُوَ عَظِيم الْحُزْن الَّذِي لَا يَصْبِر عَلَيْهِ حَتَّى يُبَثّ إلَى النَّاس ﴿وَحُزۡنِیۤ إِلَى ٱللَّهِ﴾ لَا إلَى غَيْره فَهُوَ الَّذِي تَنْفَع الشَّكْوَى إلَيْهِ ﴿وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ مِنْ أَنَّ رُؤْيَا يُوسُف صِدْق وَهُوَ حَيّ ثُمَّ قَالَ