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经注: Yusuf 12:85
Yusuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
ﲺ
تَٱللَّهِ
ﲻ
تَفۡتَؤُاْ
ﲼ
تَذۡكُرُ
ﲽ
يُوسُفَ
ﲾ
حَتَّىٰ
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
حَرَضًا
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
تَكُونَ
ﳃ
مِنَ
ﳄ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
ﳅ
٨٥
ﳆ
他们说：指真主发誓，你将念念不忘优素福，直到你变成为憔悴的或死亡的。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قال بنوه:
تالله ما تزال تتذكر يوسف، ويشتدُّ حزنك عليه حتى تُشْرِف على الهلاك أو تهلك فعلا فخفف عن نفسك.