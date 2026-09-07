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经注: Yusuf 12:85
Yusuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
ﲺ
تَٱللَّهِ
ﲻ
تَفۡتَؤُاْ
ﲼ
تَذۡكُرُ
ﲽ
يُوسُفَ
ﲾ
حَتَّىٰ
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
حَرَضًا
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
تَكُونَ
ﳃ
مِنَ
ﳄ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
ﳅ
٨٥
ﳆ
他们说：指真主发誓，你将念念不忘优素福，直到你变成为憔悴的或死亡的。
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ﴾ لَا ﴿تَفۡتَؤُا۟﴾ تَزَال ﴿تَذۡكُرُ یُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاك لِطُولِ مَرَضك وَهُوَ مَصْدَر يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد وَغَيْره ﴿أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَـٰلِكِینَ ٨٥﴾ الْمَوْتَى