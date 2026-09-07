登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
وَقَالَ
ﲯ
يَٰٓأَسَفَىٰ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
يُوسُفَ
ﲲ
وَٱبۡيَضَّتۡ
ﲳ
عَيۡنَاهُ
ﲴ
مِنَ
ﲵ
ٱلۡحُزۡنِ
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
كَظِيمٞ
ﲸ
٨٤
ﲹ
他不理睬他们，他说：哀哉优素福！他因悲伤而两眼发白，他是压住性子的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ
] پشتی تێ كردن و قسهی لهگهڵدا بڕین و دیسانهوه خهفهتی بۆ یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- خوارد (له كاتى بهڵاو موصیبهتدا وتنى: إنا لله وإنا إليه راجعون تهنها بهم ئوممهته بهخشراوه ئهگهر نا دهبوایه یهعقوب واى بوتایه) [
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ
] وه چاوی سپی بوو له غهم و خهفهتداو ڕهشایی له چاویدا نهما [
فَهُوَ كَظِيمٌ (٨٤)
] وه ئهو غهم و خهفهتی خۆی ئهشاردهوهو بۆ كهسى دهرنهئهبڕی.