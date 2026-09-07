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经注: Yusuf 12:84
Yusuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
وَقَالَ
ﲯ
يَٰٓأَسَفَىٰ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
يُوسُفَ
ﲲ
وَٱبۡيَضَّتۡ
ﲳ
عَيۡنَاهُ
ﲴ
مِنَ
ﲵ
ٱلۡحُزۡنِ
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
كَظِيمٞ
ﲸ
٨٤
ﲹ
他不理睬他们，他说：哀哉优素福！他因悲伤而两眼发白，他是压住性子的。
经注
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعد ما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى، وابيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه، والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء، حيث ابيضت عيناه من ذلك.
{ فَهُوَ كَظِيمٌ }
أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد،
{ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ }
أي: ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى، المصيبة الأولى.