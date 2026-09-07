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经注: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
ﲗ
بَلۡ
ﲘ
سَوَّلَتۡ
ﲙ
لَكُمۡ
ﲚ
أَنفُسُكُمۡ
ﲛ
أَمۡرٗاۖ
ﲜﲝ
فَصَبۡرٞ
ﲞ
جَمِيلٌۖ
ﲟﲠ
عَسَى
ﲡ
ٱللَّهُ
ﲢ
أَن
ﲣ
يَأۡتِيَنِي
ﲤ
بِهِمۡ
ﲥ
جَمِيعًاۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
٨٣
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他说：不然！你们的私欲怂恿了你们做这件事，我只有很好的忍耐，但愿真主把他们统统带来给我。他确是全知的，确是至睿的。
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Al-Sa'di
Когда они вернулись к отцу и рассказали ему о случившемся, его охватила еще большая печаль. Он был настолько удручен горем, что обвинил своих сыновей в случившемся так, как он это сделал в первый раз. Он сказал: «Вы сами придумали эту историю, но я еще раз проявлю терпение и не стану сетовать на судьбу и жаловаться творениям». Его печаль была безгранично велика, однако он не потерял надежды на помощь Аллаха и сказал: «Может быть, Аллах возвратит мне Йусуфа, Беньямина и их старшего брата, который остался в Египте. Воистину, Аллаху прекрасно известно о моем положении и о том, как я нуждаюсь в облегчении и Божьей милости. Он назначил срок для каждого события, и этот срок полностью соответствует Его божественной мудрости».