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经注: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
ﲗ
بَلۡ
ﲘ
سَوَّلَتۡ
ﲙ
لَكُمۡ
ﲚ
أَنفُسُكُمۡ
ﲛ
أَمۡرٗاۖ
ﲜﲝ
فَصَبۡرٞ
ﲞ
جَمِيلٌۖ
ﲟﲠ
عَسَى
ﲡ
ٱللَّهُ
ﲢ
أَن
ﲣ
يَأۡتِيَنِي
ﲤ
بِهِمۡ
ﲥ
جَمِيعًاۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
٨٣
ﲬ
他说：不然！你们的私欲怂恿了你们做这件事，我只有很好的忍耐，但愿真主把他们统统带来给我。他确是全知的，确是至睿的。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Akawaambia, «Bali nafsi zenu zinazoamrisha mabaya ndizo zilizowapambia njama mlizozipanga, kama mlivyomfanyia Yūsuf. Basi uvumilivu wangu ni uvumilivu mzuri usio na babaiko wala ulalamishi. Kwani huenda Mwenyezi Mungu Akanirudishia wanangu watatu: Yūsuf, nduguye wa kwa baba na mama na ndugu yao mkubwa aliyebaki nyuma kwa sababu ya ndugu yake. Hakika Yeye Ndiye Mjuzi wa hali yangu , Ndiye Mwenye hekima katika uendeshaji mamboWake.»