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经注: Yusuf 12:83
Yusuf
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
ﲗ
بَلۡ
ﲘ
سَوَّلَتۡ
ﲙ
لَكُمۡ
ﲚ
أَنفُسُكُمۡ
ﲛ
أَمۡرٗاۖ
ﲜﲝ
فَصَبۡرٞ
ﲞ
جَمِيلٌۖ
ﲟﲠ
عَسَى
ﲡ
ٱللَّهُ
ﲢ
أَن
ﲣ
يَأۡتِيَنِي
ﲤ
بِهِمۡ
ﲥ
جَمِيعًاۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
٨٣
ﲬ
他说：不然！你们的私欲怂恿了你们做这件事，我只有很好的忍耐，但愿真主把他们统统带来给我。他确是全知的，确是至睿的。
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基拉特
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السعدي Al-Sa'di
فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر، اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضا في هذه القضية، كما اتهمهم في الأولى، و
{ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ }
أي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل، الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع، ولا شكوى للخلق، ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد،
والكربة انتهت فقال:
{ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا }
أي: يوسف و
"بنيامين"
وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر.
{ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ }
الذي يعلم حالي، واحتياجي إلى تفريجه ومنَّته، واضطراري إلى إحسانه،
{ الْحَكِيمُ }
الذي جعل لكل شيء قدرا، ولكل أمر منتهى، بحسب ما اقتضته حكمته الربانية.