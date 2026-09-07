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经注: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ﲊ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﲋ
ٱلَّتِي
ﲌ
كُنَّا
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
وَٱلۡعِيرَ
ﲏ
ٱلَّتِيٓ
ﲐ
أَقۡبَلۡنَا
ﲑ
فِيهَاۖ
ﲒﲓ
وَإِنَّا
ﲔ
لَصَٰدِقُونَ
ﲕ
٨٢
ﲖ
请你问一问我们曾居住的那座市镇和与我们同行的队商吧，我们确是诚实的。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
ولما رجعوا وأخبروا أباهم بما حدث،
وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين:
واسأل -يا أبانا- أهل
«مصر»
، ومَن كان معنا في القافلة التي كنا فيها، وإنا صادقون فيما أخبرناك به.