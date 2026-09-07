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经注: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ﲊ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ﲋ
ٱلَّتِي
ﲌ
كُنَّا
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
وَٱلۡعِيرَ
ﲏ
ٱلَّتِيٓ
ﲐ
أَقۡبَلۡنَا
ﲑ
فِيهَاۖ
ﲒﲓ
وَإِنَّا
ﲔ
لَصَٰدِقُونَ
ﲕ
٨٢
ﲖ
请你问一问我们曾居住的那座市镇和与我们同行的队商吧，我们确是诚实的。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَسۡـَٔلِ ٱلۡقَرۡیَةَ ٱلَّتِی كُنَّا فِیهَا﴾ هِيَ مِصْر أَيْ أَرْسِلْ إلَى أَهْلهَا فَاسْأَلْهُمْ ﴿وَٱلۡعِیرَ﴾ أَصْحَاب الْعِير ﴿ٱلَّتِیۤ أَقۡبَلۡنَا فِیهَاۖ﴾ وَهُمْ قَوْم مِنْ كَنْعَان ﴿وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢﴾ فِي قَوْلنَا فَرَجَعُوا إلَيْهِ وَقَالُوا لَهُ ذَلِكَ