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经注: Yusuf 12:81
Yusuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
ﱸ
إِلَىٰٓ
ﱹ
أَبِيكُمۡ
ﱺ
فَقُولُواْ
ﱻ
يَٰٓأَبَانَآ
ﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱبۡنَكَ
ﱾ
سَرَقَ
ﱿ
وَمَا
ﲀ
شَهِدۡنَآ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
بِمَا
ﲃ
عَلِمۡنَا
ﲄ
وَمَا
ﲅ
كُنَّا
ﲆ
لِلۡغَيۡبِ
ﲇ
حَٰفِظِينَ
ﲈ
٨١
ﲉ
你们回去见父亲，然后对他说：我们的父亲啊！你的儿子确已偷窃，我们只作证我们所知道的。我们不是保证幽玄的。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
ارجعوا أنتم إلى أبيكم، وأخبروه بما جرى،
وقولوا له:
إن ابنك
«بنيامين»
قد سرق، وما شهدنا بذلك إلا بعد أن تَيَقَّنَّا، فقد رأينا المكيال في رحله، وما كان عندنا علم الغيب أنه سيسرق حين عاهدناك على ردِّه.