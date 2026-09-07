登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Yusuf 12:80
Yusuf
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱏ
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
ﱐ
مِنۡهُ
ﱑ
خَلَصُواْ
ﱒ
نَجِيّٗاۖ
ﱓﱔ
قَالَ
ﱕ
كَبِيرُهُمۡ
ﱖ
أَلَمۡ
ﱗ
تَعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّ
ﱙ
أَبَاكُمۡ
ﱚ
قَدۡ
ﱛ
أَخَذَ
ﱜ
عَلَيۡكُم
ﱝ
مَّوۡثِقٗا
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَمِن
ﱡ
قَبۡلُ
ﱢ
مَا
ﱣ
فَرَّطتُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
يُوسُفَۖ
ﱦﱧ
فَلَنۡ
ﱨ
أَبۡرَحَ
ﱩ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
حَتَّىٰ
ﱫ
يَأۡذَنَ
ﱬ
لِيٓ
ﱭ
أَبِيٓ
ﱮ
أَوۡ
ﱯ
يَحۡكُمَ
ﱰ
ٱللَّهُ
ﱱ
لِيۖ
ﱲﱳ
وَهُوَ
ﱴ
خَيۡرُ
ﱵ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﱶ
٨٠
ﱷ
当他们对优素福绝望的时候，他们离席而密秘会议，他们的大哥说：你们的父亲曾要求你们指真主发誓，难道你们不知道吗？从前，你们曾怠慢了优素福。我绝不离开这个地方，直到父亲允许我，或真主为我而判决，他是最公正的判决者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
] كاتێك بێ ئومێد بوون له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ڕۆیشتن له خهڵكى جیا بوونهوهو به چپهو چپ و نهێنی بهیهكهوه قسهیان كرد [
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] گهورهكهیان (ئهوهى كه پێشتریش وتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- مهكوژن و بیخهنه ناو بیرهكهوه) پێی وتن: ئایا نازانن كه باوكتان عههدو بهڵێنی لێ وهرگرتوون به خوای گهوره كه سوێندتان بۆ خوارد به خوای گهوره كه ئهبێ كوڕهكهی بپارێزن و بۆى بگهڕێننهوه [
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
] وه پێشتریش كه كهمتهرخهمیتان كرد له حهقی یوسفدا -
صلی الله علیه وسلم
- [
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
] وه من ئهم زهوی میصره بهجێ ناهێڵم و لێی ئهمێنمهوه تا مهگهر باوكم ئیزنم بدات و بڵێ: وهرهوه ئهو كاته دێمهوه [
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
] یان خوای گهوره بڕیارێكی تر بدات بهوهی كه بتوانم براكهم ڕزگار بكهم و بیهێنمهوه [
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
] وه خوای گهوره باشترین بڕیاردهره.