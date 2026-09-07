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经注: Yusuf 12:80
Yusuf
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱏ
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
ﱐ
مِنۡهُ
ﱑ
خَلَصُواْ
ﱒ
نَجِيّٗاۖ
ﱓﱔ
قَالَ
ﱕ
كَبِيرُهُمۡ
ﱖ
أَلَمۡ
ﱗ
تَعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّ
ﱙ
أَبَاكُمۡ
ﱚ
قَدۡ
ﱛ
أَخَذَ
ﱜ
عَلَيۡكُم
ﱝ
مَّوۡثِقٗا
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَمِن
ﱡ
قَبۡلُ
ﱢ
مَا
ﱣ
فَرَّطتُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
يُوسُفَۖ
ﱦﱧ
فَلَنۡ
ﱨ
أَبۡرَحَ
ﱩ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
حَتَّىٰ
ﱫ
يَأۡذَنَ
ﱬ
لِيٓ
ﱭ
أَبِيٓ
ﱮ
أَوۡ
ﱯ
يَحۡكُمَ
ﱰ
ٱللَّهُ
ﱱ
لِيۖ
ﱲﱳ
وَهُوَ
ﱴ
خَيۡرُ
ﱵ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﱶ
٨٠
ﱷ
当他们对优素福绝望的时候，他们离席而密秘会议，他们的大哥说：你们的父亲曾要求你们指真主发誓，难道你们不知道吗？从前，你们曾怠慢了优素福。我绝不离开这个地方，直到父亲允许我，或真主为我而判决，他是最公正的判决者。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walipokata tamaa ya kukubali kwake matakwa yao, walikaa kando na watu wakawa wanashauriana baina yao. Mkubwa wao kimyaka alisema, «Je hamjui kuwa baba yenu alichukuwa kwenu ahadi ya mkazo kuwa mtamrudisha ndugu yenu mpaka mshindwe, Na kabla ya tukio hili mlifanya kasoro kuhusu Yūsuf na mkamzungukia kinyume kwa hiana. Kwa hivyo sitaondoka kwenye ardhi ya Misri mpaka baba yangu aniamuru niondoke au Mola wangu Anihukumie niondoke na niweze kumchukua ndugu yangu. Na Mwenyezi Mungu ni Bora wa wanaohukumu na ni muadilifu zaidi wa wenye kutoa uamuzi baina ya watu.