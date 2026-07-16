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Yusuf
8
12:8
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ٨
إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٨
إِذۡ
قَالُواْ
لَيُوسُفُ
وَأَخُوهُ
أَحَبُّ
إِلَىٰٓ
أَبِينَا
مِنَّا
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّ
أَبَانَا
لَفِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٍ
٨
当时，他们说：优素福和他弟弟，在我们的父亲看来，是比我们还可爱的，而我们是一个（强壮的）团体，我们的父亲确是在明显的迷误之中。
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالُوا۟﴾ أَيْ بَعْض إخْوَة يُوسُف لِبَعْضِهِمْ ﴿لَیُوسُفُ﴾ مُبْتَدَأ ﴿وَأَخُوهُ﴾ شَقِيقه بِنْيَامِين ﴿أَحَبُّ﴾ خَبَر ﴿إِلَىٰۤ أَبِینَا مِنَّا وَنَحۡنُ عُصۡبَةٌ﴾ جَمَاعَة ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَـٰلࣲ﴾ خَطَأ ﴿مُّبِینٍ ٨﴾ بَيِّن بإيثارهما علينا