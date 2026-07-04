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Yusuf
73
12:73
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
جِئۡنَا
لِنُفۡسِدَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
كُنَّا
سَٰرِقِينَ
٧٣
他们说：指真主发誓，你们知道，我们不是到这个地方来捣乱的，我们向来不是小偷。
经注
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
12:73至12:74节的经注
Братья поклялись, что не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным, ведь гораздо менее убедительными были бы слова: «Мы не совершали беззакония и не воровали».