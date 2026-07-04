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Yusuf
72
12:72
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢
قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍۢ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌۭ ٧٢
قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
他们说：我们丢失了国王的酒杯；谁拿酒杯来还，给谁－驮粮食，我是保证人。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير )
من الطعام
( وأنا به زعيم )
كفيل ، يقوله المؤذن .