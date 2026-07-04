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Yusuf
71
12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١
قَالُواْ
وَأَقۡبَلُواْ
عَلَيۡهِم
مَّاذَا
تَفۡقِدُونَ
٧١
他们转回来说：你们丢了什么？
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا }
أي: إخوة يوسف
{ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ }
لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له همٌّ إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه، لتسلم له سرقته، وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم، ليس لهم همٌّ إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم،
فقالوا في هذه الحال:
{ مَاذَا تَفْقِدُونَ }
ولم يقولوا:
"ما الذي سرقنا"
لجزمهم بأنهم براء من السرقة.