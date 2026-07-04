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Yusuf
69
12:69
ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون ٦٩
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٦٩
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
ءَاوَىٰٓ
إِلَيۡهِ
أَخَاهُۖ
قَالَ
إِنِّيٓ
أَنَا۠
أَخُوكَ
فَلَا
تَبۡتَئِسۡ
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٦٩
当他们进去见优素福的时候，他拥抱他弟弟，他说：我确是你哥哥，你不要为他们过去的所作所为而悲伤吧。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Когда они вошли к Йусуфу, он подозвал к себе Беньямина и обнял его. Он проявил к нему особое внимание и открыл ему истину. Он сообщил ему, что является его родным братом, и обрадовал вестью об уготованном для них благом конце. Он также сообщил ему о своих планах и хитрости, которую он придумал для того, чтобы Беньямин остался рядом с ним до завершения всей истории.