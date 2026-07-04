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Yusuf
67
12:67
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ٦٧
وَقَالَ يَـٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوا۟ مِنۢ بَابٍۢ وَٰحِدٍۢ وَٱدْخُلُوا۟ مِنْ أَبْوَٰبٍۢ مُّتَفَرِّقَةٍۢ ۖ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧
وَقَالَ
يَٰبَنِيَّ
لَا
تَدۡخُلُواْ
مِنۢ
بَابٖ
وَٰحِدٖ
وَٱدۡخُلُواْ
مِنۡ
أَبۡوَٰبٖ
مُّتَفَرِّقَةٖۖ
وَمَآ
أُغۡنِي
عَنكُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍۖ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
عَلَيۡهِ
تَوَكَّلۡتُۖ
وَعَلَيۡهِ
فَلۡيَتَوَكَّلِ
ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ
٦٧
他说：我的孩子们，不要从一道城门进城，应当分散开，从几道城门进去。我对于真主的（判决），毫无裨益于你们；一切判决只归真主，我只信赖他，让一切信赖者都只信赖他吧！
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
] پاشان كه ڕۆیشتن وتی: ئهی كوڕی خۆم له یهك ڕێگایهكهوه مهچنه ناو میصرهوه ئهگهر تووشی بهڵاو موسیبهت بوون تا ههمووتان بهیهكهوه تووش نهبن، یاخود له چاو ترساوه لهبهر ئهوهی كوڕهكانی یهكجار جوان بوونه نهوهكو ببن به چاوهوه [
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
] بهڵكو له چهند ڕێگایهكی جیاوازهوه بچنه ژوورهوه [
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
] وه كه ڕێگاتان بۆ ئهكێشم ناتوانم هیچ زهرهرو زیانێكتان لێ بگهڕێنمهوه یان هیچ سوودێكتان پێ بگهیهنم و قهدهرو بڕیارى خواى گهوره بگهڕێنمهوه [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] حوكم و بڕیارو ههڵسوكهوت لهم كهونهدا ههر ههمووی تهنها بهدهست خوای گهورهیه [
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)
] منیش تهنها پشتم به خوای گهوره بهستووهو متمانهم به خوای گهوره ههیه، وه ئهوانهیشى تهوهكول دهكهن با تهنها تهوهكول بكهنه سهر خوای گهورهو كارهكانیان تهنها به خوای گهوره بسپێرن.