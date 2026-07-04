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Yusuf
66
12:66
قال لن ارسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ٦٦
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٦٦
قَالَ
لَنۡ
أُرۡسِلَهُۥ
مَعَكُمۡ
حَتَّىٰ
تُؤۡتُونِ
مَوۡثِقٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
لَتَأۡتُنَّنِي
بِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
يُحَاطَ
بِكُمۡۖ
فَلَمَّآ
ءَاتَوۡهُ
مَوۡثِقَهُمۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
مَا
نَقُولُ
وَكِيلٞ
٦٦
他说：我不派他和你们一同去，直到你们指真主而和我立誓约，你们誓必带他回来见我，除非你们全遭祸患。当他们和他立誓约的时候，他说：真主是监察我们的誓约的。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: كوڕهكهم لهگهڵتاندا نانێرم تا بهڵێنێكم نهدهنێ لهلایهن خوای گهورهوه، واته: سوێند نهخۆن به خوای گهوره كه ئهیپارێزن [
لَتَأْتُنَّنِي بِهِ
] كه بردتان لهگهڵ خۆتاندا كوڕهكهم بۆ بگهڕێننهوه [
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ
] ئیلا ئهگهر هاتوو تووشی بهڵایهك بوون وه ههموتان تیاچوون ئهو كاته ئهویش لهگهڵتاندا تیا بچێ دهسهڵاتتان نهبێ ئهوه ئهبێته عوزر بۆتان [
فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
] كاتێك كه سوێندیان خوارد به خوای گهوره كه ئهیپارێزن و ئههێننهوه [
قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)
] وتی: ئهوهی كه ئێمه ئهیڵێین خوای گهوره چاودێره بهسهرمانهوه هیچ شتێكی لێ ناشاردرێتهوه (یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- ناچار بوو لهگهڵیاندا بینێرێت بۆ ئهوهى خواردن بێننهوه).